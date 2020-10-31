Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de son iki maçını kazanan ancak PSG'ye Şampiyonlar Ligi'nde mağlup olan Başakşehir hem PSG mağlubiyetini unutmak istiyor, hemde Süper Lig'de yakaladığı seriyi devam ettirmek istiyor. Konyaspor ise ilk mağlubiyetini geçen hafta Gaziantep FK deplasmanında aldı. Ev sahibi takım Başakşehir'i yenerek yeni bir seri yakalama peşinde.

Konyaspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Konyaspor - Başakşehir muhtemel 11'ler...

Konyaspor: Sehic-, Skubic, Guilherme, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Musa, Jevtovic, Ömerali, Milosevic, Miya, Kravets

SAKAT: Amir, Uğur Demirok, Anicic, Volkan, Erten

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert- Rafael, Skrtel, Ponck, Hasan Ali, Berkay, İrfan Can, Visca, Giuliano, Deniz, Ba

SAKAT: Chadli, Caiçara, Uğur Uçar*, Mahmut Tekdemir*

Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen turuncu-lacivertli ekip, son iki müsabakasını kazanarak 7 puana ulaştı. İttifak Holding Konyaspor ise ligde çıktığı maçlardan 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrılıp, 6 puan elde etti.

Medipol Başakşehir’de tedavileri süren Nacer Chadli, Okechukwu Azubuike, Junior Caiçara ve Uğur Uçar bu mücadelede forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ancak henüz ismi açıklanmayan bir futbolcu da kadroda yer alamayacak.