Konyaspor, Başakşehir hazırlıklarına yeniden başladı

Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına yeniden başladı.

26 Mart 2019, Salı 19:46
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Konyaspor, Başakşehir hazırlıklarına yeniden başladı

Spor Toto Süper Lig’in 27'nci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’e konuk olacak Atiker Konyaspor, iki günlük aranın ardından yapılan antrenmanla hazırlıklarına yeniden başladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Minyatür kalelerde yapılan 8’e 8 ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda bulunan Deni Milosevic, Abdou Razack Traore ve Erdon Daci’nin yanı sıra tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ömer Ali Şahiner, Mücahit Atalay, Moryke Fofana ve Fallou Diagne katılmazken, Mustapha Yatabare ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalıştı.

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