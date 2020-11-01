Konyaspor - Başakşehir (CANLI)

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de son iki maçını kazanan ancak PSG'ye Şampiyonlar Ligi'nde mağlup olan Başakşehir hem PSG mağlubiyetini unutmak hem de Süper Lig'de yakaladığı seriyi devam ettirmek istiyor. Konyaspor ise ilk mağlubiyetini geçen hafta Gaziantep FK deplasmanında aldı. Ev sahibi takım Başakşehir'i yenerek yeni bir seri yakalama peşinde.

Gol VAR'a takıldı

4. dakikada Başakşehir'de Enzo Crivelli, tek pasla sağ kanattaki Aleksic'i gördü. Sonrasında Aleksic'in ceza sahasına çevirdiği topta Enzo Crivelli topu ağlara gönderdi. Fakat yapılan VAR incelemesi sonucunda Aleksic'in ofsayt pozisyonunda olduğu belirlendi ve gol geçerlilik kazanmadı.

SARI KART | 7. dakikada Konyaspor'da Guilherme, Edin Visca'ya yaptığı faul sonrası karşılaşmanın ilk sarı kartını gördü.

Crivelli devam edemedi!

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 12. dakikada Başakşehir'de Enzo Crivelli bir sakatlık geçirdi. Sağlık ekibinin yardımlarıyla sekerek kenara gelen Crivelli'nin yerine 14. dakikada Giuliano oyuna dahil oldu.

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Konyaspor - Başakşehir ilk 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Levan, Alper, Miya, Kravets

Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, İrfan Can, Berkay, Aleksic, Deniz Türüç, Visca, Crivelli

İH Konyaspor'da Ömer Ali, Musa Çağıran ve ateşi yükselen Ahmet Çalık maç kadrosundan çıkarıldı.

Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen turuncu-lacivertli ekip, son iki müsabakasını kazanarak 7 puana ulaştı. İttifak Holding Konyaspor ise ligde çıktığı maçlardan 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrılıp, 6 puan elde etti.

Medipol Başakşehir’de tedavileri süren Nacer Chadli, Okechukwu Azubuike, Junior Caiçara ve Uğur Uçar bu mücadelede forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ancak henüz ismi açıklanmayan bir futbolcu da kadroda yer alamayacak.