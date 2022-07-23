Konyaspor, Keita Balde ile sıcak temasta

Konyaspor bir yandan Konferans Ligi'nde oynayacağı 3 elemeyi geçip gruplara kalma hesapları yaparken, diğer yandan da kadroyu daha güçlü hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. BATE maçı sonrası forvet transferinde belli bir aşamaya geldiklerini kaydeden başkan Fatih Özgökçen'in İtalyan ekibi Cagliari ile sözleşmesi biten Keita Balde'yi işaret ettiği öğrenildi.

27 yaşındaki Senegalli golcüyle temasa geçen Konyaspor'un oyuncunun menajeriyle pazarlıklara başladığı öğrenildi. Balde'nin transferini bir an önce bitirmek isteyen Yeşil-Beyazlılar golcü oyuncuyu Konferans Ligi'nde sonraki turda kadroya dahil edebilmenin planlarını yapıyor.