Konyaspor ara vermedi

Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda Salı günü karşılaşacağı Eyüpspor ve haftasonu oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünü oyuncular koşu ve ısınma hareketleri ile değerlendirdi. 6’ya 3 ile devam eden antrenman tempolu koşu çalışması ve çift kale maç ile antrenhan sona erdi.