Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor, Antalyaspor'u konuk edecek. 4-3'lük Galatasaray galibiyetinin ardından düşüşe geçen, sırasıyla Karagümrük, Göztepe ve Trabzonspor'a kaybeden İsmail Kartal'ın ekibi kötü gidişata Antalyaspor karşısında son vermek istiyor. 6-0'lık Hatayspor mağlubiyetinin ardından 4 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Ersun Yanallı Antalyaspor ise çıkışını zorlu deplasmanda sürdürmenin peşinde. Konyaspor 22 puanla 15. sırada yer alıyor. Antalyaspor ise 25 puanla 11. basamakta.

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Barış, Amir, Musa, Jevtovic, Ömer Ali, Cikalleshi, Kravets

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudriashov, Eren, Nuri, Hakan, Ribeiro, Gökdeniz, Amilton, Jahovic

Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Konyaspor'da Sehic, Anicic, Alper Uludağ ve Volkan Fındıklı, Antalyaspor'da ise Veysel Sarı, Ufuk Akyol, Bahadır Öztürk ve Podolski sakatlıkları, Ersan Adem Gülüm ise kırmızı kart cezası nedeniyle zorlu maçta görev alamayacaklar.