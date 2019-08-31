Süper Lig'de yeni sezona Ankaragücü ve deplasmanda Galatasaray beraberlikleri ile başlayan Konyaspor üçüncü hafta maçında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Bu sezonun ilk galibiyeti almak isteyen Yeşil-Beyazlılar Antalyaspor'u eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Sezonun ilk maçında Göztepe'yi yenen ancak ikinci hafta Denizlispor'a sahasında mağlup olan Antalyaspor ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

Konyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 19:15'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Konyaspor - Antalyaspor muhtemel 11'ler...

Konyaspor: Serkan, Skubic, Anicic, Ali, Ferhat, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Miya, Bajic

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Angelo, Bahadır, Celustka, Ufuk, Charles, Amilton, Aatif, Serdar, Dala