Konyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'de 3. hafta maçında Konyaspor sahasında Antalyaspor ile üç puan mücadelesi verecek. Aykut Kocaman'ın öğrencileri taraftarının desteği ile maçtan galip ayrılmak istiyor. Antalyaspor ise deplasmanda puan ya da puanlar peşinde. Peki, Konyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig'de yeni sezona Ankaragücü ve deplasmanda Galatasaray beraberlikleri ile başlayan Konyaspor üçüncü hafta maçında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Bu sezonun ilk galibiyeti almak isteyen Yeşil-Beyazlılar Antalyaspor'u eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Sezonun ilk maçında Göztepe'yi yenen ancak ikinci hafta Denizlispor'a sahasında mağlup olan Antalyaspor ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak.
Konyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 19:15'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Konyaspor - Antalyaspor muhtemel 11'ler...
Konyaspor: Serkan, Skubic, Anicic, Ali, Ferhat, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Miya, Bajic
Antalyaspor: Boffin, Sangare, Angelo, Bahadır, Celustka, Ufuk, Charles, Amilton, Aatif, Serdar, Dala