Spor Toto Süper Lig'de 28 puana sahip olan Atiker Konyaspor ile Antalyaspor 19. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Aykut Kocaman yönetiminde 3 maçtır çıkışa geçen Konyaspor rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Antalyaspor ise zorlu deplasmanda galibiyet peşinde...

Konyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

27 Ocak Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Konyaspor - Antalyaspor muhtemel 11'ler...

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Milosevic, Fofana, Traore, Jahovic

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih, Chico, Aly Cıssokho, Zeki, Charles, Doğukan, Serdar Özkan, Hakan Özmert, Doukara

Ev sahibi takımda Selim Ay, Hurtado ve Jonsson sakatılğı Ömer Ali Şahiner de cezası nedeniyle forma giyemeycek. Ayrıca konuk ekipte Diego ve Celutska sakatlıkları nedeniyle Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

BİLET FİYATLARI: Batı Alt D - 99 TL, Batı Alt C-E 77 TL, Batı Alt B-F 68 TL, Batı Alt A-G 59 TL, Batı Üst B-C 54 TL, Batı Üst A-D - 45 TL, Doğu Alt D 54 TL, Doğu Alt C-E 45 TL, Doğu Alt B-F 36 TL, Doğu Alt A-G 27 TL, Doğu Üst D 45 TL, Doğu Üst C-E 36 TL, Doğu Üst B-F 27 TL, Doğu Üst A-G 23 TL, Kuzey Kale Arkası 9 TL, Güney Kale Arkası 9 TL



