Konyaspor - Antalyaspor (CANLI)

Süper Lig'de yeni sezona Ankaragücü ve deplasmanda Galatasaray beraberlikleri ile başlayan Konyaspor üçüncü hafta maçında sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Bu sezonun ilk galibiyeti almak isteyen Yeşil-Beyazlılar Antalyaspor'u eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Sezonun ilk maçında Göztepe'yi yenen ancak ikinci hafta Denizlispor'a sahasında mağlup olan Antalyaspor ise deplasmanda galibiyet peşinde. Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan ve saat 19:15'de başlayan mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

MAÇ BAŞLADI





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Konyaspor - Antalyaspor ilk 11'ler...

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Skubic, Anicic, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Jonsson, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Endon Daci, Bajic

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Nazım, Ufuk, Charles, Chahechouhe, Doğukan, Serdar, Gustavo