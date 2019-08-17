Konyaspor, Ankaragücü maçına hazır

Tolga YANIK / KONYA (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yarın sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 1'inci haftasında sahasında MKE Ankaragücü’nü konuk edecek olan Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi. Antrenmanda sakatlanan ve tedavisine başlanılan Amir Hadziahmetovic’in yanı sıra tedavilerine devam edilen Volkan Fındıklı ve Paolo Hurtado antrenmana katılmadı.

Kampa giren yeşil beyazlılar maç saatini beklemeye başladı.

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