Konyaspor , Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş 'a 2-1 kaybeden ve 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Yeşil Beyazlılar, 27 puanla 7. basamakta bulunuyor. İlhan Palut'un ayrılığı sonrası göreve gelen Aleksandar Stanojevic ile ilk lig maçına çıkacak olan Konyaspor, evinde kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Son maçında Adana Demirspor'a 3-1 kaybeden Başkent ekibi ise alt sıralardan uzaklaşmak için 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.

Konyaspor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Konyaspor-Ankaragücü maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Murat Erdoğan'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.