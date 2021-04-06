Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor , Ankaragücü'nü konuk edecek. Alanyaspor ve Erzurumspor galibiyetleriyle moral depolayan Konyaspor, çıkışını Başkent ekibi karşısında sürdürmeye çalışacak. Son 6 maçtan 5 galibiyet, 1 mağlubiyet çıkaran Ankaragücü ise evine 3 puanla dönmek istiyor. Konya ekibi 33 puanla 11. sırada. Başkent temsilcisi ise 32 puanla 17. basamakta.

Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. beIN Sports 1'nden naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Konyaspor - Ankaragücü muhtemel 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkadir, Guilherme, Amir, Jevtovic, Bytyqi, Sekidika, Milosevic, Cikalleshi

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, Ataka, Endri, Alper, Saba, Geraldo, Börven

Ev sahibinde sakatlıkları devam eden Anicic, Alper ve Eray, zorlu maçta forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise sakatlığı bulunan Friedrich ile kart cezalısı Pazdan, Konya deplasmanında olmayacak.