Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor Süper Lig'in ilk haftasında Ankaragücü ile sahasında karşılaşacak. Konyaspor taraftarının desteği ile mücadeleyi kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Ankaragücü ise deplasmanda rakibi karşısında galibiyet peşinde olacak.

Konyaspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Konya Büyükşehir Belideye Stadı'nda oynanacak ve bu akşam saat 19:15'de başlayacak mücadelek beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Konyaspor - Ankaragücü muhtemel 11'ler...

Konyaspor: Serkan, Skubic, Diagne, Filipovic, Zuta, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Amir, Milosevic, Bajic

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Faty, Moke, İlhan, Canter, Aydın, Orgill



