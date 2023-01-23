Konyaspor-Ankaragücü (CANLI)

Konyaspor , Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü'nü ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş 'a 2-1 kaybeden ve 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Yeşil Beyazlılar, 27 puanla 7. basamakta bulunuyor. İlhan Palut'un ayrılığı sonrası göreve gelen Aleksandar Stanojevic ile ilk lig maçına çıkan Konyaspor, evinde kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Son maçında Adana Demirspor'a 3-1 kaybeden Başkent ekibi ise alt sıralardan uzaklaşmak için 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Guilherme’nin sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Calvo’nun kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

10. dakikada hızlı gelişen Ankaragücü atağında Konyaspor savunmasından seken top ceza sahası önü sol çaprazına doğru gitti. Bu pozisyonda gelişine sert vuran Tolga’nın şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

16. dakikada Çekiçi’nin ceza alanı önü sağ çaprazından direkt kaleye gönderdiği serbest vuruşta kaleci Gökhan son anda sağına uzanarak topu kornere çeldi.

19. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Michalak’ın sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

38. dakikada Bytyqi’nin sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte Diouf’un yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Gökhan’da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

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Konyaspor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan Konyaspor-Ankaragücü maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor. Murat Erdoğan'ın yönettiği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...

Konyaspor - Ankaragücü ilk 11'ler

Konyaspor: Ibrahim Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Francisco Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bruno Paz, Konrad Michalak, Endri Çekiçi, Zymer Bytyqi, Mame Biram Diouf

Ankaragücü: Gökhan Akkan, Atakan Çankaya, Uros Radakovic, Nihad Mujakic, Marlon, Tolga Ciğerci, Pedro Moreira, Tasos Chatzigiovannis, Ghayas Zahid, Emre Kılınç, Ali Sowe