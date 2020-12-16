Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Konyaspor ile Altınordu, tur bileti için karşı karşıya gelecek. 4. turda Manisa FK'yı 7-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Konyaspor, Altınordu'yu mağlup edip kupada yoluna devam etmek istiyor. TFF 1. Lig'de şampiyonluk kovalayan Altınordu ise Konya'dan turlayarak dönmenin hesaplarını yapıyor.

Konyaspor - Altınordu maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

17 Aralık Perşembe günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 13.00'te başlayacak. Mustafa Kürşad Filiz'in düdük çalacağı müsabaka A Spor'dan yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Konyaspor 5. tura nasıl geldi?

Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan dahil olan Konyaspor, en flaş skoru alarak bir üst tura yükselmişti. Yeşil Beyazlı ekip, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yolunda olan ve profesyonel liglerde yoluna namağlup devam eden tek ekip konumunda bulunan Manisa FK'yı 7-0'la geçmiş, 5. tura adını yazdırmıştı.

Altınordu 5. tura nasıl geldi?

Kupaya 3. turdan katılan Altınordu, Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti ve 4. turda Çorum FK ile eşleşti. Çorum FK, koronavirüs testi pozitif çıkan 17 futbolcusunun karantina süreci devam ettiği için maça çıkamadı. Türkiye Futbol Federasyonu, 1 Ekim'de kupa maçları öncesinde A takım listesindeki oyuncu sayısı koronavirüs nedeniyle 14'ün altına inerse müsabakanın ertelenmemesine, bu nedenle maça çıkamayan takımın hükmen mağlup sayılmasına karar vermişti. Bu karar nedeniyle, Altınordu, 3-0 hükmen galip sayıldı ve 5. turda Konyaspor'un rakibi oldu.