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Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Altay ile oynayacağı 4. hafta maçı hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

09 Eylül 2021, Perşembe 16:46 Son Güncelleme:
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Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeşil- beyazlı ekip cumartesi günü sahasında oynayacağı Altay maçı için teknik direktör İlhan Palut yönemitinde, Kayacık Tesisleri'nde antrenmanını gerçekleştirdi. Topla ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, çift kala maçla sona erdi. Antrenmanda milli takımlardan dönen oyuncular Abdülkerim Bardakçı, Nejc Skubic, İbrahim Sehic ile Amir Hadziahmetovic’in yanı sıra yeni transfer Ahmed Hassan takımla birlikte, Sokol Cikalleshi, Zymer Bytyqi ve Endri Çekici de takımdan ayrı çalıştı.

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)

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