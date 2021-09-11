Konyaspor - Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'in 4. haftasında bugün İttifak Holding Konyaspor ile Altay karşılaşacak. Topladığı 7 puanla 5. sırada bulunan ve henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Konyaspor rakibini yenerek bu serisini sürdürmek istiyor. Süper Lig'de ilk 2 maçında Kayserispor ve Alanyaspor'u (D) mağlup ettikten sonra evinde Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Altay, deplasmanda Konyaspor'u mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Konyaspor - Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig 'de 4. haftanın açılış maçında Konyaspor 'la ligin yeni ve flaş takımı Altay karşı karşıya gelecek. Konyaspor sahasında rakibini yenerek eli boş göndermek istiyor. İlk 3 haftada topladığı 6 puanla 6'ncı sıraya yerleşen İzmir temsilcisi, 7 puanı bulunan bir basamak üzerindeki Konyaspor karşısında galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak.
Konyaspor - Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Bugün saat 17:00'de başlayacak ve Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maçta Erkan Özdamar görev yapacak. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Konyaspor - Altay muhtemel 11'ler...
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, M'Poku, Soner, Çekici, Bytqi, Cikalleshi
Altay: Lis, Cebrail, İbrahim, Murat, Björkander, Naderi, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba
Geride kalan üç haftada 7 puan toplayan ve yoluna namağlup devam eden İttifak Holding Konyaspor, haftaya 5. sıradan giriş yapıyor.
İlk iki maçında aldığı gollü galibiyetlerin ardından Fenerbahçe 'ye mağlup olan 6 puanlı Altay ise rakibinin bir basamak arkasında yer alıyor.
İki takım, son olarak 2014 yılında kupa mesaisinde karşılaşmış ve mücadeleyi 2-1'lik skorla Konyaspor kazanmıştı.