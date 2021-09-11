Süper Lig 'de 4. haftanın açılış maçında Konyaspor 'la ligin yeni ve flaş takımı Altay karşı karşıya gelecek. Konyaspor sahasında rakibini yenerek eli boş göndermek istiyor. İlk 3 haftada topladığı 6 puanla 6'ncı sıraya yerleşen İzmir temsilcisi, 7 puanı bulunan bir basamak üzerindeki Konyaspor karşısında galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak.

Konyaspor - Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 17:00'de başlayacak ve Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maçta Erkan Özdamar görev yapacak. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Konyaspor - Altay muhtemel 11'ler...

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, M'Poku, Soner, Çekici, Bytqi, Cikalleshi

Altay: Lis, Cebrail, İbrahim, Murat, Björkander, Naderi, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba

Geride kalan üç haftada 7 puan toplayan ve yoluna namağlup devam eden İttifak Holding Konyaspor, haftaya 5. sıradan giriş yapıyor.

İlk iki maçında aldığı gollü galibiyetlerin ardından Fenerbahçe 'ye mağlup olan 6 puanlı Altay ise rakibinin bir basamak arkasında yer alıyor.

İki takım, son olarak 2014 yılında kupa mesaisinde karşılaşmış ve mücadeleyi 2-1'lik skorla Konyaspor kazanmıştı.