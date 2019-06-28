Konyaspor, Alper Uludağ'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Gençlerbirliği ile olan sözleşmesi sona eren Alper Uludağ'la 2+1 yıllığına anlaşmaya vardığını açıkladı.

28 Haziran 2019, Cuma 20:39 Son Güncelleme:
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Konyaspor, Alper Uludağ'ı kadrosuna kattı

Konyaspor, geçtiğimiz sezonu Gençlerbirliği'nde geçiren 28 yaşındaki başarı futbolcu Alper Uludağ ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine başkan yardılcısı Osman Koçak ve Alper Uludağ katıldı. Savunmanın solunda görev yapan Alper Uludağ, kendisini yeşil-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Alper Uludağ'ın yeni sezonda 25 numaralı formaya giyeceği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Konyaspor'umuzun ikinci transferi Alper Uludağ oldu. Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine Başkan Yardımcımız Osman Koçak ve Alper Uludağ katıldı.

Savunmanın solunda görev yapan Alper Uludağ kulübümüzle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Alper Konyaspor'umuzda 25 numaralı formayı giyecek.

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