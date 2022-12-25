Konyaspor , Dünya Kupası arasına Kayserispor galibiyetiyle girmiş ve moral depolamıştı. İlhan Palut'lu Yeşil-Beyazlılar, Süper Lig'e dönüşte 15. hafta maçında Francesco Farioli'li Alanyaspor 'u konuk edecek. 23 puanı bulunan Konya temsilcisi, evinde kazanıp seri yakalamak istiyor. Gaziantep'i mağlup etmesinin ardından son 2 maçından 1 puan çıkarabilen 17 puanlı Akdeniz ekibi ise galibiyet hasretine nokta koymayı amaçlıyor.

Konyaspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Konyaspor-Alanyaspor maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Bahattin Şimşek'in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Konyaspor-Alanyaspor muhtemel 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Amir, Michalak, Soner, Paz, Bytyqi, Diouf

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih, Balkovec, Yusuf, Fer, Umut, Doumbia, Oğuz, Candeias, Ahmed Hassan