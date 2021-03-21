Süper Lig'de 31. hafta maçında Konyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0'lık skorla elenen Aytemiz Alanyaspor, rotasını lige çevirdi. Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Konyaspor ise sahasında kazanmak istiyor. Peki, Konyaspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

Konyaspor-Alanyaspor maçında ilk 11'ler

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Amir, Diomande, Jesse Sekidika, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Siopis, Berkan, Umut, Salih, Bareiro

Konyaspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak maçın hakemliğini Koray Gençerler yapacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Konyaspor'da 3 eksik

Yeşil-beyazlıların Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanına, takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Barış Yardımcı, Maric Anicic ve Alper Uludağ katılamadı.

Konyaspor'da 5 oyuncu sınırda

Konyaspor'da ayrıca sarı kart sınırında bulunan Kravets, Guilherme, Skubic, Diomande ve Rahmanovic Alanyaspor maçında kart görmeleri halinde, 32'nci haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Alanyaspor 5. sırada

Ligde son haftalarda inişli çıkışlı bir performans sergileyen Alanyaspor son 10 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, 18 puan topladı ve ligde 31'inci haftaya 49 puanla 5'inci sırada girdi. Ligde uzun süre en az gol yiyen ve en çok gol atan takımlardan biri olarak devam eden turuncu yeşilli takım son 10 haftada 18 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 11 gol gördü. 30 hafta boyunca toplam 48 gol atan ve kalesinde 28 gol gören Alanyaspor, bu sonuçlarla son haftalarda kalesini gole kapatamadı.

Alanya'da 3 eksik

Aytemiz Alanyaspor oynanacak Konyaspor maçına 3 önemli isimden yoksun olarak çıkacak. Sağ kanatta hem Efecan Karaca hem Damian Kadzior sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Onların dışında takımın en golcü isimlerinden Khouma Babacar da sakat olduğu için kadroda yer almayan futbolculardan. Bu 3 oyuncu dışında sakat cezalı oyuncusu bulunmayan Alanyaspor'da Efecan Karaca, Adam Bareiro, François Moubandje, Ceyhun Gülselam ve Georgios Tzavellas sarı kart sınırındaki oyuncular. Milli araya 3 puan alarak girmek isteyen Alanyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak bugün kara yoluyla Konya'ya doğru hareket ediyor..



