Konyaspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'de 8. hafta maçında Konyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaşacak. Bu sezon maç kaybetmeyen ancak son 3 maçında berabere kalan Konyaspor rakibini yenerek kazanmak istiyor. Bülent Korkmaz önderliğinde 10 puan toplayan Alanyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Konyaspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Sezona çok iyi bir başlangıç yapan İttifak Holding Konyaspor , son haftaların formda ekibi Aytemiz Alanyaspor 'u ağırlayacak. Konyaspor, Trabzonspor ile birlikte ligin namağlup iki takımından biri konumunda... Son üç maçından beraberlikle ayrılan yeşil beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor karşısında galip gelmek istiyor. Aytemiz Alanyaspor, Konya deplasmanında kazanarak yükselişini sürdürmeyi amaçlıyor.
Konyaspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve 13:30'da başlayacak maçı Mert Güzenge yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Konyaspor - Alanyaspor muhtemel 11'ler
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Çekici, Soner, Bytqi, Serdar, Cikalleshi
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Emre, Efecan, Davidson, Diedhiou