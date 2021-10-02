Sezona çok iyi bir başlangıç yapan İttifak Holding Konyaspor , son haftaların formda ekibi Aytemiz Alanyaspor 'u ağırlayacak. Konyaspor, Trabzonspor ile birlikte ligin namağlup iki takımından biri konumunda... Son üç maçından beraberlikle ayrılan yeşil beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor karşısında galip gelmek istiyor. Aytemiz Alanyaspor, Konya deplasmanında kazanarak yükselişini sürdürmeyi amaçlıyor.

Konyaspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve 13:30'da başlayacak maçı Mert Güzenge yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Konyaspor - Alanyaspor muhtemel 11'ler

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Çekici, Soner, Bytqi, Serdar, Cikalleshi

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Emre, Efecan, Davidson, Diedhiou











