Konyaspor-Alanyaspor | Düelloda kazanan yok!

Konyaspor - Alanyaspor mücadelesi, iki takımın sistemlerine bakıldığında belki de haftanın en temposuz karşılaşmalarından biri olmaya adaydı. Alanya'nın sistem içerisinde sabırla rakibini karşılaması, ev sahibinin de bu oyuna sabırla cevap vermesi ilk 20 dakikada keyifsiz bir oyun çıkardı. Nitekim Michalak'ın ortasında Furkan'ın elle müdahalesiyle Konya penaltı kazanıp, 22'de Hadziahmetovic ile öne geçti: 1-0. Alanya, ilk tehlikeli atağında 34'te Efkan'ın uzaktan şutunda direğe takıldı. 37'deHadziahmetovic, kaleci Runarsson'u geçemedi. Devrenin sonlarında Alanya, sayısız beraberlik fırsatını değerlendiremedi, belki de bu baskılı oyun maçın başında olsa her şey farklı olacaktı! İkinci devrede Alanya, daha açık oynadı, riskleri aldı.

2 puan kaybettiler

Fakat ilerideki; Efkan, Oğuz veHassan gibi isimlerin yanında orta sahadaki üretkenlik problemi yaşarken Alanya, aradığı golü 65'te duran toptan buldu. Kornerde Furkan, fileleri havalandırdı: 1-1. 77'deCalvo, elle oynayınca Alanya penaltı kazandı, Hassan penaltıdan takımını öne geçirdi: 1-2. Öne geçmesinin ardından hızlı ataklar kovalayan Konya, 90+10'da Hadziahmetovic ile bir kez daha penaltıdan skoru eşitleyip, skoru belirledi: 1-1. İki takım da müthiş efor sarfettiği karşılaşmada 2 puan kaybetti!

Mertcan Polat