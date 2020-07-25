Konyaspor - Alanyaspor (CANLI)
Süper Lig'in son haftasında ligde kalmayı garantileyen Konyaspor, Alanyaspor'u konuk ediyor. Konya ekibi, rakibini eli boş gönderip sezonu 3 puanla kapatmak istiyor. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada 3 puana uzanmak isteyen Akdeniz temsilcisi ise ligi 5. sırada tamamlamanın hesaplarını yapıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanan mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Süper Lig’in 34. ve son hafta karşılaşmasında Konyaspor, Alanyaspor'u konuk ediyor. Son iki haftada şampiyon Başakşehir ile ikinci Trabzonspor'u 4-3'lük skorlarla deviren Konyaspor geçen hafta ligde kalmayı garantilemişti. Rahat bir nefes alan Yeşil- Beyazlılar, bu zorlu geçen sezonu yine galibiyetle tamamlayı planlıyor. Aytemiz Alanyaspor ise Türkiye Kupası finalinde çarşamba günü oynayacağı Trabzonspor maçının provasını yapacak. Galatasaray'ın Antalyaspor'la 2-2 berabere kalmasının ardından Alanyaspor'a 5.'lik şansı doğdu. Erol Bulut'un öğrencileri, sahadan 3 puanla ayrılması halinde sezonu 5. sırada tamamlayacak.
19. dakikada Konyaspor, Alper Uludağ'ın golüyle 1-0 öne geçti.
28. dakikada Konyaspor, MarinAnicic'in golüyle skoru 2-0'a taşıdı.
Konyaspor - Alanyaspor maçı maçı hangi kanalda?
Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 21.00’de başlayan mücadeleyi, hakem Serkan Tokat yönetiyor. beIN Connect'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Konyaspor - Alanyaspor ilk 11'ler:
Konyaspor: Cenk, Baiano, Lokman, Welinton, Kaan, Musa, Salih, Onur, Emircan, Mustafa, Cisse
Alanyaspor: Ertuğrul, Ali Turan, Selim Ay, Anicic, Ferhat, Hadziahmetovic, Shengelia, Thuram, Miya, Daci, Bajic