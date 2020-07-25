Konyaspor - Alanyaspor (CANLI)

Süper Lig’in 34. ve son hafta karşılaşmasında Konyaspor, Alanyaspor'u konuk ediyor. Son iki haftada şampiyon Başakşehir ile ikinci Trabzonspor'u 4-3'lük skorlarla deviren Konyaspor geçen hafta ligde kalmayı garantilemişti. Rahat bir nefes alan Yeşil- Beyazlılar, bu zorlu geçen sezonu yine galibiyetle tamamlayı planlıyor. Aytemiz Alanyaspor ise Türkiye Kupası finalinde çarşamba günü oynayacağı Trabzonspor maçının provasını yapacak. Galatasaray'ın Antalyaspor'la 2-2 berabere kalmasının ardından Alanyaspor'a 5.'lik şansı doğdu. Erol Bulut'un öğrencileri, sahadan 3 puanla ayrılması halinde sezonu 5. sırada tamamlayacak.

19. dakikada Konyaspor, Alper Uludağ'ın golüyle 1-0 öne geçti.

28. dakikada Konyaspor, MarinAnicic'in golüyle skoru 2-0'a taşıdı.





Konyaspor - Alanyaspor maçı maçı hangi kanalda?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 21.00’de başlayan mücadeleyi, hakem Serkan Tokat yönetiyor. beIN Connect'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Konyaspor - Alanyaspor ilk 11'ler:

Konyaspor: Cenk, Baiano, Lokman, Welinton, Kaan, Musa, Salih, Onur, Emircan, Mustafa, Cisse

Alanyaspor: Ertuğrul, Ali Turan, Selim Ay, Anicic, Ferhat, Hadziahmetovic, Shengelia, Thuram, Miya, Daci, Bajic