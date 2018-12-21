Konyaspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atiker Konyaspor, deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

21 Aralık 2018, Cuma 20:56
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Konyaspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atiker Konyaspor, deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen Selim Ay, Ferhat Öztorun, Uğur Demirok, Deni Milosevic ile Fallou Diagne katılmadı.

Paolo Hurtado takımdan ayrı olarak atletik performans antrenörü Alper Aşçı ve fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde çalıştı. Koşu ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman 5’e 3 ile devam etti. Antrenman, şut ve 8’e 8 topla oyunla tamamlandı.

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