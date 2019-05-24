Spor Toto Süper Lig’den düşmesi kesinleşen Akhisarspor, son hafta maçında Atiker Konyaspor’a konuk olacak. 2012-2013’ten bu yana Süper Lig’de mücadele eden yeşil-siyahlı ekip, sezonu Atiker Konyaspor maçıyla tamamlayacak. Bu prestij maçına iki takımda kazanmak için çıkacak.

Konyaspor - Akhisarspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Haftaya 26 puanla son sırada giren ve ligden düşmesi daha önce kesinleşen Ege temsilcisi, ilk devrede rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.

Atiker Konyaspor - Akhisarspor muhtemel 11'ler...

Konyaspor: Serkan- Skubic, Uğur, Ali Turan, Ferhat, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Hurtado, Milosevic, Yatabare

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Caner, Musa, Kadir, Rotman, Regattin, Zeki, Eray, Barbosa, Cikalleshi

Ev sahabi takımda Petar Filipovic, Fallou Diagne, Fofana ve Ali Çamdalı sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.

Akhisarspor'da ise Mustafa Yumlu, Bora Körk, Edin Cocalic, Hasan Ali Adiguzel, Milan Lukac ve Bilal Kısa sakat. Cezalı Miguel Lopes, Guray Vural ve Serginho'da Konyaspor maçında oynamayacak.

Bilet fiyatları: Batı Alt D - 75 TL, Batı Alt C-E - 60TL, Batı Alt B-F - 50 TL, Batı Alt A-G - 40 TL, Batı Üst B-C - 40 TL, Batı Üst A-D - 30 TL, Doğu Alt D - 35 TL, Doğu Alt C-E - 30 TL, Doğu Alt B-F - 25 TL, Doğu Alt A-G - 20 TL, Doğu Üst D - 30 TL, Doğu Üst C-E - 25 TL, Doğu Üst B-F - 15 TL, Doğu Üst A-G - 10 TL, Kuzey Kale Arkası - 7,50 TL, Güney Kale Arkası - 7,50 TL, Misafir Tribünü 9,75 TL











