Konyaspor - Akhisarspor maç sonucu: 0-0

TFF Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Atiker Konyaspor sahasında ağırladığı Akhisarspor ile golsüz berabere kaldı. 2012-2013 sezonunda Süper Lig'e merhaba diyen ve geçen yıl Türkiye Kupası'nı müzesine götürüp UEFA'ya giden Akhisarspor, küme düşerek lige veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada sol kanattan gelişen Akhisarspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Regattin’in vurduğu şutu kaleci Serkan kurtararak oyun alanına geri gönderdi.

22. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşarak kaleciyi geçen Ömer Ali’nin içeriye çevirdiği pasta bekletmeden vuran Yatabare’nin şutunda top savunmaya çarparak oyun alanına geri döndü.

76. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında, Milosevic’in ceza sahası dışından vurduğu şutu kaleci Halil kornere çeldi.

81. dakikada sağ kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında, Ömer Ali’nin ceza sahası içinde verdiği topuk pasında bekletmeden topa vuran Jonsson’un şutunu kaleci Halil güçlükle kornere çeldi.

90+1. dakikada orta alandan gelişen Akhisarspor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Regattin’in Manu’ya verdiği pasta Jevtovic araya girerek topu kornere attı.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Ali Şansalan (xx), Mehmet Kapluhan (xx), Utku Tunavelioğlu (xx) ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx), Skubic (xx), Selim (x) (Dk. 86 Mücahit Can x) Uğur (xx), Ferhat (xx), Jevtovic (xx), Jonsson (xx), Ömer Ali Şahiner (xxx), Hurdato (x) (Dk. 55 Fofana xx), Milosevic (xx), Yatabare (xx) (Dk. 66 Jahovic xx)

AKHİSARSPOR: Halil Yeral (xx), Vrsayevic (xx), Rotman (xx), Musa (xx), Kadir (xx), Eray (xx) (Dk. 72 Ali Kaan x), Aykut (xx)(Dk. 90 Doğukan ), Zeki (xx), Regattin (xx),Barbosa (xx) (Dk. 86 Gökmen x), Manu (xx) SARIK KART: Fofana (Atiker Konyaspor)



