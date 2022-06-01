Süper Lig 'de bu sezon başarılı bir grafik çizen Konyaspor , transfere de hızlı başladı. Yeşil Beyazlı kulüp, Sivasspor 'dan ayrılan 29 yaşındaki sağ bek Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeşil Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Konyaspor’umuz, 29 yaşındaki deneyimli sağ bek oyuncusu Ahmet Oğuz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleşen imza törenine, yöneticimiz Osman Dağ katıldı.

Gençlerbirliği alt yapısında yetişen Ahmet Oğuz, Süper Lig'de Hacettepe, Kasımpaşa ve Sivasspor formaları giydi. Bonservis bedeli ödemeden kadromuza dahil ettiğimiz Ahmet Oğuz, 2021-2022 sezonunda 27’si Süper Lig, 4’ü Türkiye Kupası ve 5’i de UEFA Konferans Ligi Elemeleri olmak üzere toplam 36 maçta forma giyerek, 1 gol katkısı sağladı.







