Transfer çalışmalarına başlayan Atiker Konyaspor’da gündemin ilk maddesi Aatif... Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’deki vazgeçilmezi hala kadro dışı durumda. Faslı yıldızın takımdaki geleceği ise birkaç güne kadar belli olacak. Hücum hattına mutlaka takviye yapmayı planlayan ve Aatif’ın durumunun netleşmesini bekleyen Yeşil- Beyazlılar müjdeli haberi bekliyor.

Konyaspor’un önerisine sıcak baktığı bilinen 31 yaşındaki futbolcunun da İç Anadolu ekibiyle anlaşmak için gün saydığı gelen haberler arasında. Konyaspor transferde bir stoper ve bir de orta saha oyuncusu almak adına da çalışma içerisinde.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Volkan Demirel'in Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı hocalar