Konyaspor 99 yaşında

Özgökçen, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Konyaspor ’un ilk defa Konya Gençlerbirliği adıyla beden eğitimi öğretmeni Süreyya Rıfat Ege ile arkadaşlarının büyük gayretleriyle 22 Haziran 1922 tarihinde kurulduğunu hatırlattı.

Konyaspor’un bugüne kadar çeşitli badireler atlatarak varlığını sürdürdüğünün altını çizen Özgökçen, "1965’te profesyonel liglerde yer alan takımımız, 1981 yılında Konya İdmanyurdu ile birleşerek bugünlere kadar gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Özgökçen, yeşil-beyazlı kulübün bu sürece kolay gelmediğini belirterek, başlangıçtan bugüne kulüpte görev alan yönetici, futbolcu ve taraftarların takımı yaşatmak, ayakta tutmak ve adını hafızalara kazımak için her türlü fedakarlığı gösterdiğini vurguladı.

Fatih Özgökçen, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:

"Hepimizin öncelikli görevi şehrimizin gözbebeği olan Konyasporumuzun çatısı altında toplanmak ve kulübümüzü sonsuza dek yaşatmak olmalıdır. Türk futbolu sancılı ve zor bir dönemden geçmektedir. Kulübümüz için de aynı durum söz konusudur. Ancak güç birliği yaparak, kenetlenerek, takımımıza daha çok sahip çıkarak bugünleri atlatacağımıza ve çok daha büyük başarılara imza atacağımıza olan inancımız tamdır. Türkiye’nin en köklü ve en büyük spor kulüplerinden biri olan Konyasporumuz bugün itibarıyla 99 yılı geride bıraktı. Dileğimiz ve hedefimiz odur ki; sonsuza dek yaşasın, sonsuza dek var olsun Konyaspor... Bu duygu ve düşüncelerle, başta kurucu Başkanımız Süreyya Rıfat Ege olmak üzere, ebediyete irtihal eden başkanlarımızı, yöneticilerimizi, oyuncularımızı ve taraftarlarımızı rahmetle anıyor, Anadolu Kartalı Konyasporumuzun 99. yaş gününü en içten ve samimi duygularımla kutluyorum."