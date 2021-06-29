Konyaspor, 4 oyuncuyla sözleşme imzaladı

İtffak Holding Konyaspor , yeni sezon hazırlıklarına bugün Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Kamp çalışmalarına 18 Temmuz’a kadar Konya’da devam edecek olan yeşil-beyazlılar, kadrosundaki oyuncular Alper Uludağ ve Eray Birican'ın sözleşmelerini 1'er yıl daha uzattı. Bu 2 oyuncunun yanı sıra 1922 Konyaspor’da forma giyen 21 yaşındaki forvet oyuncu Ekrem Kayılıba ile 2, Altınordu'da forma giyen orta saha oyuncusu 23 yaşındaki Oğulcan Ülgün ile de 3 yıllığına kadrosuna kattı.

DHA