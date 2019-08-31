Konyaspor - Antalyaspor: 2-2

Tolga YANIK / KONYA (DHA)

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Osman Gökhan Bilir (xx), Kamil Çetin (xx)

KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) - Skubic (xx), Anicic (xxx), Ali Turan (x) (Dk.46 Ali Çamdalı x), Ferhat Öztorun (x) (Dk.46 Miya xx), Jevtovic (xx), Jonsson (xx), Ömer Ali Şahiner (xx), Erdon Daci (xx), Milosevic (xxx) (Dk.88 Mücahit Can Akçay x), Bajic (xxx)

ANTALYASPOR: Boffin (xx) - Nazım Sangare (xxx), Bahadır Öztürk (xx), Diego (xx), Celustka (xx) (Dk.76 Tarık Çamdal x), Ufuk Akyol (xx), Doğukan Sinik (xx) (Dk.78 Mukairu xx), Serdar Özkan (xxx), Charles (xx), Aatif Chahechouhe (xx) (Dk.67 Fredy xx), Gustavo Blanco (xx)

GOLLER: Dk. 60 Bajic, Dk. 75 Miya (Konyaspor) - Dk.16 Serdar Özkan (P), Dk. 85 Mukairu) (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Jevtovic, Ömer Ali Şahiner (Konyaspor) - Gustavo Blanco, Boffin (Antalyaspor)

Süper Lig'in üçüncü haftasında Konyaspor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini Bajic ve yeni transfer Miya atarken. konuk ekibin gollerini penaltıdan Serdar Özkan ve Mukairu kaydetti. Yeşil beyazlılar bu sonuçla birlikte ligde oynadığı üçüncü maçından da sahadan beraberlikle ayrıldı.

14'üncü dakikada Ali Turan'ın ceza sahası içerisinde Serdar Özkan'ı düşürmesi üzerine hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

16'ncı dakikada penaltıyı kullanan Serdar Özkan, meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı'nın solundan ağlarla buluşturdu: 0-1

19'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında, Serdar Özkan'ın pasında kale önünde topla buluşan Gustavo Blanco'un vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

28'inci dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında, defanstan seken topu önünde bulan Milosevic'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Ümit Öztürk 'VAR' odasından gelen uyarı üzerine Milosevic'in topu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle golü geçirsiz saydı.

36'ncı dakikada Doğukan Sinik'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Gustavo Blanco'un sert şutunu kaleci Serkan Kırıntılı güçlükle kornere çeldi.

60'ıncı dakikada ev sahibi takım eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Erdon Daci'nin ortasında ceza sahasında iyi yükselen Bajic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1

72'nci dakikada Milosevic'in ceza sahası sol çaprazından sert şutunu kaleci Boffin kurtardı.

75'inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bajic'in pasında rakip takım oyuncu Ufuk Akyol'a çarpan top Miya'nın önünde kaldı. Yeni transfer Miya, meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in sağından ağlara gönderdi: 2-1

85'inci dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Fredy'in ara pasına hareketlenen Mukairu'nun sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2

Karşılaşma, 2-2 sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)



