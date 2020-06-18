Konya’nın Hurtado çilesi!

Ligde kalmak için maça mutlak zafer parolasıyla hazırlanan Yeşil- Beyazlılar’da, Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanan Paolo Hurtado’nun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan orta saha Paolo Hurtado’nun yapılan muayene ve tetkiklerinde sol üst arka adalesinde kısmi kas zorlanması ve ödem tespit edildiği bildirildi. 29 yaşındaki Perulu oyuncunun öngörülen rehabilitasyon süresinin 3 hafta olduğu belirtildi. 2 sezondur Konyaspor kadrosunda yer almasına ve yıllık 1.25 Euro milyon ücreti bulunmasına rağmen sürekli yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen oyuncu, şimdiye kadar İç Anadolu ekibinde sadece 26 maçta oynayabildi