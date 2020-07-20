İttifak Holding Konyaspor mucizeyi başardı...Küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Yeşil-Beyazlılar, geçen hafta şampiyon Başakşehir'i 4- 3 yenmiş ve ateş hattından kurtularak derin bir nefes almıştı. İç Anadolu ekibi, dün de ikinci Trabzonspor ile kozlarını paylaştı. Son yarım saate 3-1 geride giren Konya, maçı çevirmesini bildi ve yine 4-3'lük skorla sahadan galibiyetle ayrıldı.

Ankaragücü düştü

Bu sonuçla puanını 36'ya yükselten Konya rakiplerinin de puan kaybetmesiyle Süper Lig'de kalmayı garantiledi. Antalya'ya 1-0 kaybeden Ankaragücü'nün küme düşmesi kesinleşirken, önümüzdeki hafta Kayseri (32), Yeni Malatya (32), Çaykur Rize (35) ve Denizli (35) ligde kalma mücadelesi verecek.