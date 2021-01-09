4 isme imza attıran Yeşil-Beyazlılar, Norveç 1. Ligi takımlarından Viking'de forma giyen Kosovalı oyuncu Zymer Bytyqi'yi kadrosuna kattı. Her iki kanatta oynayabilen 24 yaşındaki Bytyqi ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Ayrıca Konyaspor'un hocası İsmail Kartal'ın, Fenerbahçe alt yapısında yetişen oğlu Emre Kartal ile 3.5 yıllığına anlaşma sağlandı. Bu arada 1922 Konyaspor'da görev yapan İsmail Güven ve Doğan Can Gölpek ile de 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



