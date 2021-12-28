Konyaspor İlhan Palut yönetiminde beklentilerin üzerinde bir ilk yarı performansı sergiledi. Başarının sırrı da iç saha maçlarında aldıkları sonuçlar oldu. Topladıkları 39 puanın 24'ünü Konya'da oynadıkları maçlarda aldılar. Taraftarı önünde hiç kaybetmeyen Yeşil-Beyazlılar çıktıkları 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

İlhan Palut'un ekibi Beşiktaş karşısında aldığı 3 puanla galibiyet serisini de 4 maça çıkarmış oldu. İlk yarıyı 39 puanla kapatan Yeşil-Beyazlılar en iyi performansına da ulaşmış oldu.