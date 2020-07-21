Konya’da Korkmaz’a büyük övgü

Süper Lig’de son iki karşılaşmasında hem şampiyon Başakşehir’i hem de lig ikincisi Trabzonspor’u 4-3 yenerek kümede kalmayı garantileyen Konyaspor’da büyük sevinç yaşanıyor...Yeşil-Beyazlılar, iki dev galibiyetle hedefine ulaşırken teknik direktör Bülent Korkmaz’a övgü yağdı. Yönetimin teknik heyet ve oyuncularını tebrik ederek yeni sezon planlamasını yapmaya başladığı ifade edildi.

Basın sözcüsü Güven Öten, “Konyaspor, hem ligin birincisini hem de ikincisini üst üste iki hafta hakkıyla yenerek Süper Lig’deki yerini ispatlamış oldu. Şimdi bir daha bu sıkıntıları yaşamamak için çalışma vakti” dedi.