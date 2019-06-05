Yatabare ve Jahovic’le devam edip etmeyeceği henüz belli olmayan Yeşil- Beyazlılar’ın eski yıldızı Bajic’i yeniden kadrosuna katmak için çalışma içerisinde olduğu öğrenildi. Başakşehir’deki kiralık sözleşmesi sona eren Bajic için İç Anadolu ekibinin önümüzdeki günlerde oyuncunun kulübü Udinese ile bir görüşme gerçekleştireceği ve kiralık olarak renklerine bağlamaya çalışacağı bildirildi. Konyaspor’da ayrıca Skubic’e de gelen teklifler olduğu ve yönetimin şimdilik menacerlerden gelen önerilere kapıları kapadığı kaydedildi.