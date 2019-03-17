Konya’da dün maçtan çok daha önemli şeyler vardı... Yeşil-Beyazlı kulübün yönetimi, taraftarı ve futbolcuları yaptıkları anlamlı hareketlerle büyük alkış aldı. Karşılaşma öncesinde ev sahibi takım oyuncuları, Polonya’da öldürülen üniversite öğrencisi Furkan Kocaman’ın (21) fotoğrafının yer aldığı siyah tişörtlerle ısınmaya çıkarken, tribünlerde ise ‘Şehit oldu Furkan, acımız Kocaman’ pankartı asıldı. Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan hain terör saldırısı nedeniyle de “Şehitler ölmez vatan bölünmez” tezahürtları statta yankılandı.

Ortak pankartla çıktılar

Yeşil-Beyazlılar’ın maç formasının kollarında ise Çanakkale Savaşı’nın unutulmaz kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın silüeti vardı. Aynı zamanda saygı duruşu öncesi iki takım futbolcuları ‘Dirilişten kurtuluşa, bir duruştur Çanakkale’ pankartıyla sahaya çıktı.



