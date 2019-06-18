Tavusbaba / Meram’da yapılan yarışlarda ilk gün, elit kategorilerde yapılan Elimination Yarışları’nda, erkeklerde ilk sırayı Ukrayna’dan Tom Reho alırken, Mehmet Alper ikinci, Abdulkadir Kelleci üçüncü oldu. Kadınlarda ise, Keziban Koyun birinci, Zehra Kargın ikinci ve Ayşe Çakır üçüncü oldu.

İkinci günün ilk yarışları olan, 12 sporcunun yarıştığı master erkekler 30+ mücadelesinde, İstanbul Bisiklet Spor Kulübü Derneği’nden Yiğit Yazıcı birinci, Demir Adımlar Spor Kulübü Derneği’nden Deniz Kılıç ikinci ve Carraro Parkur Bisiklet Spor Kulübü’nden Mehmet Can Balcı üçüncü oldu.

10 sporcunun start aldığı master 40+ yarışında ise İzmir Gençlik Merkezleri Gençlik ve Spor Kulübü’nden Turgay Germen ilk sırayı alırken, Harb-IS Spor Kulübü Derneğinden Ferhat Köse ikinciliği, Sinop Triatlon Yüzme ve Sualtı Spor Kulübü’nden Murat Karaca üçüncülüğü aldı.

43 sporcunun start aldığı, U17 erkekler (15-16 yaş) yarışını, Brisa Spor Kulübü Derneği’nden Furkan Akcam kazanırken, Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü’nden Davut Duman ikinci, Ertas Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nden Serkan Özmal üçüncü oldu. 19 bisikletçinin yarıştığı, U17 kadınlar (13-16 yaş) kategorisinde, birinciliği Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü‘nden Funda Taşkın, ikinciliği Alanya Sami Spor Kulübü Derneği’nden Sırma Nur Aydın ve üçüncülüğü Mosso Ege Pedal Spor Kulübü Derneği’nden Pelin Altekin aldı.

35 sporcunun mücadele ettiği U15 (13-14 yaş) erkeklerde, Çatalhöyük Gençlik Spor Kulübü’nden Ramazan Yılmaz birinci, Aytemiz Alanyaspor Kulübü’nden Eren Kaim ikinci ve Performans 41 Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği’nden Yiğit Durmaz üçüncü oldu.

Hemen ardından koşulan ve 8 sporcunun katıldığı U19 kadınlar yarışında ilk sırayı Azize Bekar, ikinci sırayı, İremnur Korkmaz ve üçüncü sırayı Sevim Gerçek aldı. 24 sporcunun pedal çevirdiği U19 erkekler yarışında ise birinci Ukraynalı Hennadii Moiseiev olurken, Samet Bulut ikinciliği, Esat Ceylan üçüncülüğü aldı.

İkinci gün koşulan ve 29 sporcunun mücadele ettiği elit erkek XCO yarışında, birinciliği İtalyan Alessio Agostinelli kazandı. Yarış sonunda Brisa Spor Kulübü adına mücadele eden Abdülkadir Kelleci ikinci olurken, Ukraynalı Dmytro Titarenko üçüncü sırayı aldı. 8 sporcunun yarıştığı elit kadınlar mücadelesinde ise İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi adına yarışan Esra Kürkçü birinci, Brisa Spor Kulübü’nden Cansu Çelebi ikinci, takım arkadaşı Ayşe Çakır üçüncü oldu.

(Cyclist)