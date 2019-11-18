ANTALYA, (DHA) - KONYAALTI Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası, 9 ülkeden toplam 458 sporcunun katılımıyla başladı.

Konyaaltı Belediyesi'nin ilk kez düzenlediği Uluslararası Satranç Turnuvası, Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. Türkiye Satranç Federasyonu ile ortaklaşa gerçekleştirilen turnuvanın açılışına Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Haznedaroğlu, sporcular ve aileleri katıldı. Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvasına 9 ülkeden A-B kategorisinde 238 sporcu, yaş kategorisinde ise 220 sporcu ile toplamda 458 sporcu katıldı.

Turnuvanın açılışında konuşan Muammer Saygılı, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in kültürel ve sportif alandaki tüm organizasyonlara destek verdiğini belirterek, “Turnuvanın bu önemli zeka sporunun yaygınlaşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Turnuvaya katkı sağlayan Satranç Federasyonu yetkilileri ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Satranç dünyasının büyük ustalarının yer aldığı turnuvamıza katılan tüm sporcularımıza başarılar dilerim" dedi.

Ahmet Haznedaroğlu ise Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvasının 2182 ELO rating ortalaması ile Türkiye'de yapılan en yüksek rating ortalamasına sahip turnuvalar arasında yer aldığını söyledi. Haznedaroğlu, “Antalya'ya kazandırılan bu güzel organizasyon Antalya'nın tanıtımında önemli bir yer tutacak. Bu turnuva ilerleyen yıllarda büyüyerek devam edecek. Başta Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen olmak üzere turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Turnuvanın açılışı, Başkan Yardımcısı Saygılı'nın ilk hamlesi ile başladı. 65 bin TL ödül dağıtılacak Türkiye'nin en büyük ödüllü Uluslararası Satranç Turnuvasında genel sıralama dışında 'En İyi Türk Sporcu, 'En İyi Genç Sporcu', En İyi Emektar Sporcu, 'En İyi Yerel Sporcu' gibi ödüller dağıtılacak. Turnuva 22 Kasım tarihinde sona erecek.

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