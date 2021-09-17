Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde Konyaaltı Belediyespor, Antalya Anadolu Spor’u yenerek sezonun ikinci maçını da kazanmak istiyor.

Ligin ilk haftasında konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyespor’u 26-24 yenen Konyaaltı Belediyespor, ligin ikinci haftasında 19 Eylül Pazar günü Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu’nda Antalya Anadolu Spor ile karşılaşacak.

Saat 14:30’da başlayacak karşılaşmayı, Berkan Dökmez-Mehmet Emin Oruç ikilisi yönetecek.

Konyaaltı Belediyespor Antrenörü Birol Ünsal, takımdaki havanın oldukça iyi olduğunu belirtti.

Önemli galibiyetle sezona iyi başlangıç yaptıklarını aktaran Ünsal, "İlk iki hafta iç sahada oynamanın avantajını iyi kullanmak istiyoruz. Yeni transferlerimizin büyük oranda takıma uyum sağladığını gözlemliyoruz. Önümüzdeki maçta da iyi performansımızı devam ettirip ikide iki yapmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de sezona galibiyetle başlayan takımın bu hafta da aynı performansı sergileyerek sahadan galip ayrılacağına inandığını bildirdi.

ANTALYA (AA)