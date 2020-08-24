Konyaaltı Belediyesi, hazırlıklarına başladı

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nin yeni sezonunda, ligden çekilen Pazarspor’un yerine mücadele edecek Antalya’nın Konyaaltı Belediyesi Takımı, hazırlıklarına başladı.

Kısa bir süre önce kurulan Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı’nın başantrenörü Birol Ünsal, yaptığı açıklamada, Pazarspor’un, Süper Lig’deki hakkını devredeceğini öğrendiklerini ve bunun üzerine harekete geçtiklerini söyledi.

Girişimlerinin sonuç verdiğini belirten Ünsal, "Kurulan takımımız Süper Lig düzeyinde mücadele edecek. Pazarspor’a da desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Süper Lig’de kalıcı bir takım oluşturma çabası içindeyiz. Takımımızı birkaç oyuncu takviyesiyle güçlendirdik ve antrenmanlarımıza başladık." diye konuştu.