22 Haziran 1922 yılında kurulan Konyaspor Kulübü kurulduğu yıllarda Konya Gençlerbirliği adı ile tanınmıştır. 1956 yılında bugünkü isminin Meramspor, Selçukluspor ve Çimentospor ile birleşerek almıştır. Günümüzde İttifak Holding Konyaspor olarak sponsorluk anlaşması gereği isimlendirilen Konyaspor maçlarını yeni modern stadında maçlarını oynamaktadır.

Konya Stadyumu nerede?

17 Ekim 2012 yılında temeli atılan ve 13 Eylül 2014 tarihinde temeli atılan stadyum Konya merkezdedir. Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesinde yer alan Konya stadyumu merkez Selçuklu ilçesindedir.

İçerisinde stadyum ve spor salonları ile bir kompleks olarak hizmet vermektedir. Konya Stadyumu’na raylı sistem, otobüs ve minibüs seferleri ile kolayca ulaşım sağlanabilmektedir.

Konya Stadyumu'nun adı ne?

Konya’da 2014 yılında yeniden açılan stadyumun geçmişte farklı isimleri olmuştur. Bunlar Konya Arena ve Torku Arena’dır. Stadyumun güncel ismi ise Konya Büyükşehir Stadyumu’dur.

Konya Stadyumu'nun kapasitesi ne kadar?

Toplamda 400.000 metrekare alanda kurulu olan Konya Büyükşehir Stadyumu 128 güvenlik kamerası ile kontrol edilmektedir. Konya Büyükşehir Stadyumu’nun günümüzdeki kapasitesi 42 bindir.

Konya Büyükşehir Stadyumu’nun 920 araçlık açık otoparkı ile 600 araç kapasiteli kapalı otoparkı bulunmaktadır. Yine otobüsler için 6 araçlık kapalı, 15 otobüs için de kapalı otoparkı mevcuttur.

Konya Stadı kaç kişilik?

Konya Büyükşehir Stadyumu seyirci tribünleri 44 basamaktan oluşmaktadır. Saha ile tribünler arası 7-11 metre mesafededir. Stadyumun 50 tane özel locası bulunmaktadır. Locaların toplam kapasitesi ise 920 kişiliktir.

Konya Büyükşehir Stadyumu’nun alt tribünleri toplamda 11.166 kişi almaktadır. Üst tribünler ise toplamda 21.968 koltuk kapasitelidir. Basın mensupları ve VIP seyirciler için ise 3.773 kişilik bir alanı vardır.

Stadyumda ön protokol için 29 ve genel toplam protokol için ise 629 koltuk bulunmaktadır. Stadyumun 200 kişilik engelli seyirci için de ayrıca bir alanı bulunmaktadır.