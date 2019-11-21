Konya mesaisi devam ediyor

Nevzat Demir Tesisleri’ndeki idman, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi. Kondisyon ve taktik uygulamalar üzerinde durulan antrenman, ısınma ve istasyon koşuları, açma-germe hareketleriyle başladı. Pas, 5’e 2 top kapmanın yapıldığı antrenman, dar alanda kontrol pas, taktik programın yer aldığı çalışmalarla devam etti. İdman, yarı sahada gerçekleşen çift kale taktik maçın ardından şut çalışmasıyla sona erdi.
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