Konya mesaisi devam ediyor

Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’in 12. haftasında cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü.

21 Kasım 2019, Perşembe 06:01
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Konya mesaisi devam ediyor

Nevzat Demir Tesisleri’ndeki idman, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi. Kondisyon ve taktik uygulamalar üzerinde durulan antrenman, ısınma ve istasyon koşuları, açma-germe hareketleriyle başladı. Pas, 5’e 2 top kapmanın yapıldığı antrenman, dar alanda kontrol pas, taktik programın yer aldığı çalışmalarla devam etti. İdman, yarı sahada gerçekleşen çift kale taktik maçın ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

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