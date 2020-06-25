Konya mesaisi ara vermeden...

Beşiktaş, Süper Lig’in 29.haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Dar alanda kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktik programın yer aldığı uygulamalar ve şut çalışmasıyla sona erdi. Siyah-Beyazlı takım, hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla tamamlayacak.