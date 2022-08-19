Konya Büyükşehir Stadyumu’nda hibrit çim çalışmaları başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Stadyumu’nun zeminini ileri teknoloji hibrit çimle değiştiriyor. Stadyumda başlayan çalışmaları Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ile birlikte inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyaspor’un şehrin en önemli markası olduğunu ve bu markayı daha ileriye taşımak için yoğun bir çaba gösterdiklerini belirtti. Başkan Altay, Konyaspor’un maçlarını oynadığı 42 bin kişilik Konya Büyükşehir Stadyumu’nun dünyanın en iyi 5 stadyumundan biri seçildiğini, takımın statta çok önemli başarılar elde ettiğini anımsattı.

"En kısa sürede Konyasporumuzun tekrar evinde seyircisiyle buluşmasını arzu ediyoruz"

İslami Dayanışma Oyunları’nın açılış seremonisi nedeniyle her türlü tedbiri almalarına rağmen mevsimin de etkileriyle zeminde deformasyon oluştuğunu aktaran Başkan Altay, “Bu deformasyonu önlemek adına kulübümüzle yaptığımız istişarelerle verilen karar çimlerin değiştirilmesi oldu. Bugün itibariyle çimlerin hibrit çimle değiştirilmesiyle ilgili süreci başlatmış oluyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak Konyasporumuzun tekrar evinde seyircisiyle buluşmasını arzu ediyoruz. Dünyada kullanılan en ileri teknoloji olan hibrit çimi Konyasporumuzun stadıyla kavuşturmuş olacağız” diye konuştu.

"Amacımız Konyaspor'un en güzel sahada maçlarını oynayabilmesi"

Konyaspor’un başarılı olması için Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü gayreti gösterdiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan bu stadyumda 2019 yılında sahanın çimlerini de yine Büyükşehir olarak değiştirmiştik. Şimdi de yıpranan çimleri yine inisiyatif ve sorumluluk alarak Büyükşehir Belediyesi olarak değiştiriyoruz. Amacımız Konyaspor’un en güzel statta, en güzel sahada maçlarını oynayabilmesi. Büyük Konyaspor taraftarının bu süreçte gösterdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu sorunları aşacağız. Kulübümüz, oyuncularımız, teknik ekibimiz, taraftarımız bunu yenecek güçtedir. Konyaspor yine çok başarılı günlere kavuşacak” dedi.

Özgökçen'den Başkan Altay'a teşekkür

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen de, “Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde stadımızın zemininde yenileme çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. İnşallah kışın da daha iyi bir zeminde futbol oynama imkanına sahip olacağız. Ben bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanımıza can-ı gönülde teşekkür ediyorum. Hem futbolcularımız hem taraftarımız yenilenen zeminle birlikte daha iyi, seyir zevki yüksek maçları izlemeye devam edecek” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Stadyumu’nda başlayan zemin yenileme çalışmaları en kısa zamanda tamamlanacak.

İHA