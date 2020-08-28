Konya bombardımanı!

Transferde Yeşil-Beyaz operasyon...Konyaspor, geçtiğimiz sezon Alanyaspor’da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Musa Çağıran ile anlaştı. Musa Çağıran, kendini Yeşil-Beyazlı renklere bağlayan 2 yıllık imzayı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda gerçekleştirilen imza töreninde attı. Başarılı futbolcu, Konyaspor’da 28 numaralı formayı terletecek.

Eduok imzaya geliyor

İç Anadolu ekibi, daha önce Süper Lig’de Kasımpaşa ve Erzurumspor formaları da giyen Samuel Eduok transferinde de mutlu sona ulaştı. Başarılı kanat oyuncusuyla yarın sözleşme imzalanacak. Menalo pazarlık masasında Konyaspor’un asıl bombası ise Zagreb’den... Dinamo Zagreb forması giyen 24 yaşındaki Boşnak asıllı sol kanat oyuncusu Luka Menalo ile görüşüyor. Konyaspor, Slovenya’dan da talipleri olan oyuncuyu renklerine bağlamak için çaba sarf ediyor.