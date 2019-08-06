Yarışların yıldızlar kategorisindeki ilk etabında Beyşehir-Huğlu etabı koşuldu. Gençler ve Yıldız B kategorisinde yarışan bisikletçiler 34 kilometrelik Huğlu etabını tamamladıktan sonra yarışın ikinci etabı koşuldu. İkinci etapta Yıldız A kategorisindeki bisikletçiler, şehir içinde kriteryum yarışı koştu.

Yarışların gençler kategorisinde Çatalhüyük Çumra Belediyespor Kulübü’nden Yusuf İrgin 54.01’lik zamanlama ile birinci gelirken, aynı kulüpten Cemal Selçuk ikinci, Taşkent Spor Kulübü’nden ise Fatih Deniz üçüncü oldu.

Yıldız B kategorisinde Çatalhüyük Çumra Belediyespor’dan Ramazan Yılmaz 56.50’lik zamanla birinci oldu. Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden Atilla Solakgil ikinci olurken aynı kulüpten Ömer Güzeloğlu ise yarışı üçüncü olarak tamamladı.

Son olarak Yıldız A kategorisinde düzenlenen kriteryum yarışında ise Taşkentspor Kulübü’nden Osman Çelik 41.44’lük zamanla yarışı tamamlayarak birinci olurken, aynı kulüpten Muhamet Çevik ikinci, Çatalhöyük Çumra Belediyespor Kulübü’nden Hasan Engin ise üçüncü oldu. Yarışlar sonunda düzenlenen ödül töreninde sporculara madalya, kupa ve ödülleri protokol mensupları tarafından verildi.

(Cyslist)



