Konya ateşle oynuyor

Bir türlü alt sıralardan kurtulamayan Konyaspor, 10 haftalık galibiyet hasretine Ankaragücü deplasmanında son vermişti. Bu sezon sadece bir kez üst üste iki mücadele kazanabilen ve toplamda 4 galibiyeti bulunan Yeşil- Beyazlılar, dün Galatasaray karşısında istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Taraftarların Falcao’nun golü sonrası tepkileri oldu. Teknik direktör Aykut Kocaman’ın saha içerisindeki değişiklikleri takımı şaha kaldıramadı. Emre Akbaba’nın farkı 2’ye çıkaran sayısının ardından ise yüzler tamamen düştü.

Kocaman’dan bir ilk

Bir türlü ligde istediği sonuçları alamayan Konyaspor, gelecek hafta ise Antalyaspor’a konuk olacak. Ayrıca teknik direktör Aykut Kocaman, 2012 yılının Aralık ayından bu yana Fatih Terim’e karşı ligde mağlubiyet yüzü görmedi. Kocaman’ın bu süreçte 1 galibiyeti, 4 de beraberliği vardı. Bu yenilgi Kocaman için de bir ilk oldu.