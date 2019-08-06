Kontrol sırası Medel’de

Beşiktaş’ın Şilili futbolcuları Gary Medel ile Enzo Roco, dün sağlık kontrolünden geçirildi.

06 Ağustos 2019, Salı 06:01
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Kontrol sırası Medel’de

Siyah-Beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde gerçekleştirilen sağlık kontrollerinde futbolcuların detaylı kan tetkiklerinin yapıldığı belirtildi. Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen futbolcuların sağlık kontrollerinin akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

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