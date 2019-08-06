Kontrol sırası Medel’de

Siyah-Beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde gerçekleştirilen sağlık kontrollerinde futbolcuların detaylı kan tetkiklerinin yapıldığı belirtildi. Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen futbolcuların sağlık kontrollerinin akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı kaydedildi.
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